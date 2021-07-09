Мэр Москвы заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации с коронавирусом в столице. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией Собянин сообщил, что ситуация стабилизировалась, но остается сложной. По его словам, есть некоторое снижение уровня заболеваемости.

«В Москве ситуация стабилизировалась. И мы видим даже некоторое снижение заболеваемости, но ситуация остается очень сложной, и, на мой взгляд, прогнозировать дальнейший спад я бы не взялся, хотя мы видим определенные тенденции», — цитирует Собянина ТАСС.

В Москве ежедневно госпитализируют около 1,7 тысячи человек с коронавирусом, это тяжелые и крайне тяжелые больные. Прогнозировать дальнейший спад заболеваемости сложно.

«Несмотря на общее снижение выявленных вновь заболевших, количество госпитализированных находится примерно на одном и том же уровне — около 1,7 тыс. человек в сутки. Это означает, что в основном это тяжелые или особо тяжелые больные, которые потом поступают в реанимацию, на ИВЛ и так далее», — сказал Собянин.

Мэр сообщил, что Москва достигла уровня вакцинации в 110 тысяч человек в сутки. В ближайшие день-два первым компонентом вакцины будут привиты 3,5 миллиона жителей столицы.

«На сегодняшний день мы достигли объема вакцинации в сутки около 110 тыс. человек. Это огромный масштаб для того, чтобы обеспечить доступность вакцинации. Мы открыли целый ряд крупнейших центров вакцинации, которые способны пропускать через себя от шести до 15 тыс. человек. На сегодняшний день мы видим, что достигнем в ближайший день-два объема вакцинации первым компонентом около 3,5 млн. москвичей», — сказал Собянин

Кроме того, около 7 тысяч предприятий в Москве отчитались о вакцинации сотрудников. Власти при этом выдали около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов.

Напомним, Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 418 13 случая заражения, из них 6 643 за последние сутки. Выздоровели 1 214 731 человек, умерли 23 430.