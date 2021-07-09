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В России за сутки выявили 25 766 новых случаев коронавируса

12:28
В России за сутки выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
В России за сутки выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 25 766 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Оперштаб Москвы.

Из них 13 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 726 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 832 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6643), Московской области (2545), Санкт-Петербурге (1951), Нижегородской области (529) и Воронежской области (414).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 733 218 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 141 501 летальный исход, выздоровели 5 165 087 человек.

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