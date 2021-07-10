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В России за сутки выявили 25 082 новых случаев коронавируса

11:16
В России за сутки выявили 25 082 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
В России за сутки выявили 25 082 новых случаев коронавируса. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 25 082 новых случая коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы». Из них 12,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 752 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 750 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5694), Московской области (2487), Санкт-Петербурге (1978), Нижегородской области (527) и Воронежской области (423).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 758 300 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 142 253 летальных исхода, выздоровели 5 182 837 человек.

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