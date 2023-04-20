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Сегодня, 21:01

Матыцин примет участие в открытии Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки

Виталий Косик
Корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин примет участие в открытии пятых Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки, сообщает пресс-служба минспорта России.

Игры стран Боливарианского альянса включают соревнования по 35 видам спорта, участие в них примут спортсмены из 11 стран.

В 2023 году соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением спортивной делегации России.

Российские спортсмены примут участие в соревнованиях по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, тяжелой атлетике, прыжкам на батуте и художественной гимнастике.

Отмечается, что спортивная делегация России пройдет под национальным флагом на торжественней церемонии.

Олег Матыцин
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