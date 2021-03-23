Мать Аршавина назвала божьей карой тяжелую болезнь его бывшей жены

Татьяна Аршавина, мать экс-футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, отреагировала на слова бывшей жены сына Алисы Казьминой. Бывшая супруга футболиста ранее обвинила ее в своей тяжелой болезни.

«Я не общаюсь с Алисой с 2018 года, — ни по телефону, ни в социальных сетях, никак, — цитирует Татьяну Аршавину «СтарХит» 23 марта. — Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек и кто прав, кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы ей, ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение.

Когда она творила страшные «чудеса» три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка Есеня. Она почему-то о детях вообще не думала. Только о себе. Что ей можно все, что угодно, а отвечать не придется. Теперь же она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение. И сейчас, кстати, она снова не думает о последствиях».

«Она хотела сначала уничтожить мою жизнь, моих детей, мой дом, а потом здоровье, а потом просто уничтожить меня. Это она развела нас, она приложила все усилия, чтобы мы расстались», — заявила экс-жена Аршавина 22 марта в интервью программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

У Казьминой начался некроз носа после неудачной ринопластики. Это повлекло за собой ряд тяжелых операций. Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, она могла бы скончаться от сепсиса.