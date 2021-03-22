Бывшая супруга Аршавина обвинила мать футболиста в своей тяжелой болезни

Бывшая супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина нашла необычное объяснение возникшей тяжелой болезни. Она практически уверена в том, что причиной ее болезни стала мать Аршавина, которая ее ненавидела.

«Когда я жила с первым мужем десять лет, я не то что простудой не болела, я и чихнуть не могла. И я уже во что угодно поверю, что у меня появились враги. Она хотела сначала уничтожить мою жизнь, моих детей, мой дом, а потом здоровье, а потом просто уничтожить меня. Это она развела нас, она приложила все усилия, чтобы мы расстались», — заявила в интервью программе «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Сейчас Казьмина больше всего жалеет о том, что ушла от первого супруга к спортсмену. Об Аршавине Казьмина говорит, что тот сломал ей жизнь и не несет за это никакой ответственности.

Напомним, ранее стало известно, что у экс-супруги футболиста начался некроз носа после неудачной ринопластики. Это повлекло за собой ряд тяжелых операций. Если бы не своевременное хирургическое вмешательство, она могла бы скончаться от сепсиса.