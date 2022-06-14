Мария Шарапова попала в список топ-100 богатейших женщин США по версии Forbes

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в список 100 богатейших женщин США, добившихся успеха своими силами, по версии журнала Forbes.

Она занимает в этом рейтинге 97-е место. Ее состояние оценивает в 220 миллионов долларов.

Еще одна теннисистка — Серена Уильямс — расположилась на 90-й строчке (260 миллионов).

Возглавила рейтинг владелица одной из крупнейших американских сетей по торговле стройматериалами и кинопродюсер Диана Хендрикс.

20 апреля Шарапова сообщила, что беременна. С 2018 года теннисистка состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.

Шарапова официально завершила карьеру в конце февраля 2020 года.