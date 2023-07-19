Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 15:17

Мария и Павел Погребняк заключили мировое соглашение по делу о разводе

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Павел и Мария Погребняк.
Фото Никита Успенский, «СЭ»

Блогер Мария Погребняк сообщила о заключении мировое соглашения по делу о разводе с экс-футболистом сборной России Павлом Погребняком.

«Заключили мировое соглашение. Нет, развод через суд не из-за конфликта», — приводит слова Марии РИА «Новости».

Павел и&nbsp;Мария Погребняк. Павел и Мария Погребняк разводятся спустя 17 лет брака. Удержать счастье не помогли даже четыре свадьбы

Мария подала заявление о разводе с Павлом в пятницу, 14 июля. Дата судебного заседания в данный момент не назначена.

В июне девушка объявила о расставании с Погребняком спустя 17 лет брака. У пары трое сыновей — Артем, Алексей и Павел. Затем появилась информация, что Погребняк встречается с бизнесменом Игорем Головинским.

Источник: РИА Новости
Павел Погребняк
1
4
Читайте также
Бах заявил, что решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 могут принять в октябре
Австралия отказалась от Игр Содружества. Что теперь будет с Олимпиадой-2032?
Зенитные расчеты ЮВО применили тактику «огневой колесницы» под Авдеевкой
В США оценили решение РФ и ее союзников по созданию новой валюты
Аксенов сообщил о перекрытии трассы «Таврида» из-за пожара
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мария Погребняк подала на развод после 17 лет брака

Журова высказалась о ситуации вокруг Исинбаевой
Новости
RSS RSS
Все новости