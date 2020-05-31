«Маргиналы воспользовались ситуацией». Российский кикбоксер раскритиковал акции протеста в США

Известный российский тайбоксер и кикбоксер Артем Левин, проживающий в США, прокомментировал «СЭ» беспорядки в ряде американских городов.

В десятках городов США проходят протесты, которые сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Они начались после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

— Следим за беспорядками по телевизору, — сказал Левин. — Я так понимаю, они проходят, в основном, в даун-тауне. Америка она все же одноэтажная — здесь, где я живу, ничего такого не происходит, тут обычная жизнь. Но у нас — в округе Майами — ввели комендантский час с 10 вечера до 6 утра.

— Как по мне, это [беспорядки] - бред, — отметил спортсмен. — Считаю, что полицейский должен быть наказан. Он и будет наказан. Но эти акции протеста привели к еще большему хаосу, к какой-то анархии, к убыткам владельцем мелких магазинов, которые были разграблены. Считаю, что маргинальные слои населения воспользовались ситуацией. Им без разницы жизнь пострадавшего, для них главное — разграбить что-то, получить свои дивиденды из этой ситуации. Обычно такие акции проходят более мирно. Да, случилась проблема. Но виновных бы наказали и без беспорядков.

33-летний Левин — многократный победитель турниров по кикбоксингу и тайскому боксу среди профессионалов, бывший чемпион престижной лиги Glory в весовой категории до 85 кг. (Илья Андреев)