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Сегодня, 15:35

Мамиашвили, Шишкарев и Кремлев вошли в состав Совета при президенте по физкультуре и спорту

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев стали членами состава Совета при президенте по физкультуре и спорту, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Кроме того, в состав Совета вступили председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Юрий Борзаковский, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Совет при президенте по физической культуре и спорту существует с 2002 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17351823
Михаил Мамиашвили
Сергей Шишкарев
Умар Кремлев
Юрий Борзаковский
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