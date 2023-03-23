Мамиашвили, Шишкарев и Кремлев вошли в состав Совета при президенте по физкультуре и спорту

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев стали членами состава Совета при президенте по физкультуре и спорту, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Кроме того, в состав Совета вступили председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Юрий Борзаковский, президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Совет при президенте по физической культуре и спорту существует с 2002 года.