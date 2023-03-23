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Сегодня, 14:05

Мишустин считает важным сохранение соревновательной практики для российских спортсменов

Галина Глазко
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме отметил важность сохранения соревновательной практики у россиян в условиях международной изоляции.

«Считаю, что самое важное для нас — это сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможное», — приводит слова Мишустина ТАСС.

Также премьер-министр отметил, что в России создаются все условия для увеличения внутренних соревнований.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В этом году МОК вернулся к рассмотрению вопроса участия спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах.

Источник: https://tass.ru/sport/17350691
МОК
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