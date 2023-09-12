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Сегодня, 13:35

Мамиашвили считает позицию Путина по участию россиян в Олимпиаде человечной

Виктория Кравченко
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился мнением о позиции президента России Владимира Путина по участию отечественных спортсменов в Олимпийских играх.

«Он глубоко понимает цели и задачи спорта, глубоко погружен в проблематику его развития и много для этого делает. Ситуация складывается так, что, невзирая ни на что, спортсмены должны иметь возможность реализовать все свои способности, которые у них есть», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Ранее Путин заявил, что спортсмены сами должны решить вопрос об участии в Олимпиаде.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Владимир Путин
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