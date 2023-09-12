Матыцин не видит рисков для российского спорта в смене гражданства атлетами

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал смену спортивного гражданства атлетами из России.

«Сложный исторический период проживает наша страна, и мы болезненно реагируем на смену спортивного гражданства, но понимаем что это выбор каждого человек. За их плечами тяжелый труд. Но это не создает никаких рисков для отечественного спорта. Считаем, что это возможно, но это не сказывается негативно на общей тенденции спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 100 российских спортсменов приняли решение перейти в другие сборные.