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Сегодня, 11:19

Костомаров купил автомобиль с голосовым помощником за 5 миллионов рублей

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Соцсети

Российский фигурист Роман Костомаров приобрел китайский автомобиль.

«Мы с Романом покупали машины в один день. Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль», — цитирует KP.RU клиент одного из автосалонов.

Автомобиль Exeed RX оснащен сенсорными кнопками и голосовым помощником.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. Летом Костомаров начал учиться передвигаться на протезах.

Источник: KP.RU
Фигурное катание
Роман Костомаров
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