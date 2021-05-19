Бывший вице-губернатор Петербурга осужден на 5,5 лет за хищение средств при строительстве «Газпром Арены»

Экс-вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян получил 5,5 лет тюрьмы по делу о хищении средств при строительстве «Газпром Арены», сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram. Ранее он признал себя виновным по этому делу.

Оганесяну присудили 5,5 лет лишения свободы в ИК строгого режима со штрафом в 20 миллионов рублей. Сумма похищенных денежных средств, по версии следствия, составляет 50 480 862 рублей.

Также получили тюремные сроки и другие фигуранты дела — Александр Янчик осужден на пять лет колонии со штрафом в 5 миллионов рублей, Василий Сливкин — на 4,5 года. Другие обвиняемые получили штрафы в размере от 300 тысяч до 2,8 миллиона рублей и избежали лишения свободы.

Стадион строился с июня 2007 по декабрь 2016 года. По данным следствия, Оганесян и его подельники заключили незаконную сделку о приобретении видеотабло, в результате которой и произошло хищение средств.