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27 марта, 18:30

Лидер «Пикника» Шклярский о концерте в память о жертвах теракта: «Надо играть, несмотря ни на что»

Руслан Минаев
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Лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский поделился мнением о концерте в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Мероприятие состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

«Концерт начинается с ощущения, что той части задуманного не случилось, поэтому надо играть, несмотря ни на что. Люди тогда пришли на праздник. Я знаю, что некоторые люди, которые были в «Крокусе», приехали из Москвы специально на сегодняшний концерт. То есть они превозмогли себя и приехали специально доказать. Вот такие люди», — цитирует исполнителя РЕН ТВ.

Группа «Пикник» и оркестр «Таврический» вечером 27 марта проведут в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге вечер памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире. Трансляция начнется в 19.00.

Источник: РЕН ТВ
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