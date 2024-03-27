Матчи первой и второй лиг начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Матчи предстоящего тура всех лиг ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Во всех матчах всех лиг, которые входят в состав ФНЛ, в предстоящем туре будет минута молчания и черные повязки у футболистов. Лига находится в контакте с регионами и позднее проинформирует в случае возможных дополнительных ограничений», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФНЛ.

Также отмечается, что ближайший тур Мелбет-Первой лиги и Леон-Второй лиги пройдет с учетом повышенных мер безопасности. Ранее матчи 24-го тура ФНЛ-1, а также туры второго дивизиона, запланированные на 23 и 24 марта, были перенесены на более поздний срок.

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.