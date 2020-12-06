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В России впервые зафиксировано более 29 тысяч случаев коронавируса за сутки

11:25
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 29 039 новых случаев коронавируса в 85 регионах — это новый антирекорд за весь период пандемии в стране. Из них 20,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 457 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 342 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 512), Санкт-Петербурге (3 753), Московской области (1 295), Псковской области (880) и Нижегородской области (484).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 460 770 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровело 1 937 738 человек.

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