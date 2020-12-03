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В России зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки

11:16
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах — это новый антирекорд за весь период пандемии в стране. Из них 21,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 29 502 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 750), Санкт-Петербурге (3 692), Московской области (1 193), Нижегородской области (481) и Республике Карелия (472).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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