В России зафиксирован новый антирекорд по количеству случаев коронавируса за сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах — это новый антирекорд за весь период пандемии в стране. Из них 21,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 29 502 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 750), Санкт-Петербурге (3 692), Московской области (1 193), Нижегородской области (481) и Республике Карелия (472).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.