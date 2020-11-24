В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 326 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 21,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 491 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 23 226 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 838), Санкт-Петербурге (3 179), Московской области (970), Нижегородской области (443) и Свердловской области (384).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 138 828 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 37 031 летальный исход, выздоровел 1 634 671 человек.