В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 758 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 902), Санкт-Петербурге (2 394), Московской области (887), Нижегородской области (444) и Свердловской области (372).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.