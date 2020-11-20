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В России — впервые более 24 тысяч случаев коронавируса за сутки

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 318 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 461 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 24 758 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 902), Санкт-Петербурге (2 394), Московской области (887), Нижегородской области (444) и Свердловской области (372).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 039 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 35 311 летальных исходов, выздоровели 1 551 414 человек.

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