В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 585 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 109 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 459), Санкт-Петербурге (3 754), Московской области (1 514), Нижегородской области (502) и Свердловской области (405).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 819 429 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 347 летальных исходов, выздоровело 2 254 742 человека.