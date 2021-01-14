В России за сутки выявили 24 763 новых случая коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 13,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 570 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 956 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 893), Санкт-Петербурге (3 041), Московской области (1 263), Нижегородской области (476) и Воронежской области (393).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровело 2 882 044 человека.