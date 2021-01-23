В России за сутки выявлен 20 921 новый случай коронавируса

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 559 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 779 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 056) Москве (2 668), Московской области (1 121), Нижегородской области (487) и Свердловской области (390).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 68 971 летальный исход, выздоровело 3 109 315 человек.