В России за сутки выявили 24 092 новых случая коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 24 092 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 590 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 311 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 674), Санкт-Петербурге (3 253), Московской области (1 406), Нижегородской области (485) и Свердловской области (397).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 544 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 65 085 летальных исходов, выздоровел 2 936 991 человек.