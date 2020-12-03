Главное о коронавирусе в России и мире на 3 декабря: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Главное в России

За последние сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 554 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 29 502 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 750), Санкт-Петербурге (3 692), Московской области (1 193), Нижегородской области (481) и Республике Карелия (472).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 607 летальных исходов, выздоровел 1 859 851 человек.

— 28 145 случаев коронавируса за сутки — новый антирекорд в России за весь период пандемии.

— Фигуристка Елизавета Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве.

Главное в мире

По данным Worldometers, на день 3 декабря общее число зараженных коронавирусом в мире — 64 897 870.

Первое место по числу зараженных занимают США — 14 314 265 человек. Далее идут Индия (9 534 694) и Бразилия (6 436 650).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 279 867. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (174 531) и Индия (138 657).

— Канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с главами регионов планирует продлить действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, до 10 января 2021 года.

— С 1 декабря в Хорватии действует запрет на въезд туристов в страну из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Запрет будет действовать как минимум 2 недели. Въехать в страну можно только напрямую из государств Европейской экономической зоны.