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Коронавирус в России: главное на утро 30 июля

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.

— В связи с небольшим подъемом заболеваемости коронавирусом в Чечне усилят контроль за тем, как жители соблюдают санитарные меры. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

— Массовое производство вакцины от коронавируса начнется в конце 2020-начале 2021 года, сообщил представитель разработчика препарата, заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

— Правительство Ивановской области снизило ограничения в связи с пандемией. С 30 июля могут возобновить работу кафе, рестораны, бары и другие предприятия общественного питания. Нормы регламента — предварительная запись, заполняемость зала не более чем на 50 процентов посадочных мест, расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

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