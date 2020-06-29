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Коронавирус в России: главное на утро 29 июня

29 июня 2020, 08:50
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 634 437 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 073 летальных исхода, выздоровели 399 087 человек.

— Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.

— Власти Еврейской автономной области продлили введенные из-за распространения коронавирусной инфекции ограничения до 12 июля.

— Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они отрицательные.

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