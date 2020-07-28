Коронавирус в России: главное на утро 28 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.

— С 27 июля возобновил работу в полном объеме международный терминал D аэропорта Шереметьево. Ранее он был закрыт в связи с сокращением пассажирского потока на фоне пандемии коронавируса.

— С 1 августа Россия возобновит воздушное сообщение с Турцией. Гражданам России, желающим полететь в Турцию, не потребуется виза, также не требуется справка об отсутствии заражения коронавирусом. В аэропорту у пассажиров будут измерять температуру, в случае, если она будет выше нормы, будет предложен бесплатный тест на коронавирус.

— Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что заразился коронавирусом. Также, инфекцией заразились его жена Луиза и дочь Мира.