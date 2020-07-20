Коронавирус в России: главное на утро 20 июля
Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.
По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 771 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 342 летальных исхода, выздоровели 550 344 человека.
— В России успешно завершили фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса с участием добровольцев. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
— Роспотребнадзор начал всероссийское исследование по влиянию пандемии коронавируса на лечение ВИЧ-инфицированных и по распространению COVID-19 среди пациентов с ВИЧ.
— В Москве приземлился самолет, доставивший из Африки граждан России, которые не могли вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
— Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, который планировалось провести во Владивостоке в сентябре, отодвинули на год из-за пандемии коронавируса