Коронавирус в России: главное на утро 16 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

— С 16 июля москвичи могут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Точки для сдачи анализов будут открыты в 207 поликлиниках столицы, в том числе в 45 детских.

— Иммунитет к коронавирусу есть у 26 процентов россиян, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, самые высокие показатели наблюдаются у детей в возрасте до шести лет — 42 процента от числа обследованных.

— Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в стране за период с января по май 2020 года не выросла по сравнению с тем же периодом в 2019 году. По данным Росстата, за первые пять месяцев 2020 года в России умер 783 781 человек, а за тот же период 2019 года — 781 266.