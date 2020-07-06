Коронавирус в мире 6 июля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 6 июля в мире зарегистрированы 11 559 213 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 213 странах/регионах. Зафиксированы 536 786 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 6 535 902 человека выздоровели за время пандемии, информирует сайт Worldometers.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 982 928 человек. Далее идут Бразилия (1 604 585), Индия (697 836), Россия (681 251) и Перу (302 718). После этой пятерки — Испания (297 625), Чили (295 532), Великобритания (285 416), Мексика (256 848) и Италия (241 611).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (132 569), Бразилии (64 900), Великобритании (44 220), Италии (34 861) и Мексике (30 639). Далее иду Франциия (29 893), Испания (28 385), Индия (19 700), Иран (11 571) и Перу (10 589).

Больше всего выздоровевших людей — в США (1 289 564), далее идут Бразилия (978 615), Россия (450 750), Индия (424 891), Чили (261 032), Иран (201 330), Перу (193 957), Италия (192 108), Германия (182 200), Турция (180 680).

Всего на данный момент в России выявлено 681 251 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 10 161 летальный исход, выздоровели 450 750 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.