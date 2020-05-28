Коронавирус в мире: главное на утро 28 мая

По данным Worldometers на 8.25 по московскому времени 28 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 792 314 человек. Зафиксирован 357 471 летальный исход, вылечились 2 498 884 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 745 803 человека. Далее идут Бразилия (414 661), Россия (370 680), Испания (283 849), Великобритания (267 240) и Италия (231 139).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (102 107), Великобритания (37 460), Италия (33 072), Франция (28 596) и Испания (27 118).

— Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия по-прежнему находится в начале пандемии коронавирусной инфекции.

— Китайские власти планируют увеличить квоту на международные перелеты в 3 раза (до 407 рейсов в неделю).

— В Израиле после двух с половиной месяцев возобновили работу рестораны, бары и бассейны.

— Швейцария откроет границы с Францией, Германией и Австрией с 15 июня, а с 6 июля снимет ограничения на перемещение между странами Шенгенского соглашения.

— В Венесуэле ослабят режим карантина с 1 июля.