Коронавирус в мире: главное на утро 26 июня

В мире продолжается распространение коронавирусной инфекции.

По данным Worldometers на 8:30 мск 26 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире — 9 714 809. Зафиксировано 491 856 летальных исходов, вылечились 5 250 087 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 2 504 588 человек. Далее идут Бразилия (1 233 147), Россия (613 994), Индия (491 170) и Великобритания (307 980).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (126 780), Бразилия (55 054), Великобритания (43 230), Италия (34 678) и Франция (29 752).

— Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе начало расти число новых случаев заболевания коронавирусом.

— Президент Бразилии Жаир Болсонару допустил, что уже бессимптомно мог переболеть коронавирусом.

— В США число случаев заражения коронавирусом может составлять более 20 миллионов, заявил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

— Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что вакцина от коронавируса может быть не очень эффективной в борьбе с распространением инфекции.

— Цитадель сирийского Алеппо открылась после ограничений, введенных из-за коронавируса.