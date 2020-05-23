Коронавирус в мире: главное на утро 23 мая

По данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 23 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 306 161 человека. Зафиксировано 340 040 летальных исходов, вылечились 2 160 043 человека.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 645 094 человека. Далее идут Бразилия (332 382), Россия (326 448), Испания (281 448), Великобритания (254 195) и Италия (228 658).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (97 647), Великобритания (36 393), Италия (32 616), Испания (28 628) и Франция (28 289).

— Ведомства Китая впервые с начала эпидемии не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом, за последние сутки зарегистрировано лишь 28 бессимптомных носителей, выздоровели три пациента, никто не умер.

— Власти штата Нью-Йорк разрешили гражданам собираться в группы численностью до 10 человек при условии соблюдения необходимой дистанции между ними.

— Власти Франции договорились с конфессиями о возобновлении религиозных церемоний, отмененных из-за коронавируса, при соблюдении дистанции в один метр, ношении масок и дезинфекции рук.

— Мексиканская федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Cofepris разрешила минздраву применять для лечения пациентов с COVID-19 на ранних стадиях противомалярийный препарат гидроксихлорохин.

— Тайваньские ученые этой осенью планируют приступить к испытаниям на людях разрабатываемой ими вакцины от COVID-19.

— Правительство Эквадора решило возобновить с 1 июня пассажирские авиаперевозки, аэропортам разрешено обслуживать 30% рейсов.

— Португалия готова принимать туристов, заявил в пятницу глава МИД страны Аугушту Сантуш Силва.

— Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине.