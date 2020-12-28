Конституционный суд признал законным ограничение передвижения граждан во время пандемии

Конституционный Суд Российской Федерации принял постановление по делу о проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» в связи с запросом Протвинского городского суда Московской области, сообщает сайт инстанции.

Конституционный суд России признал законным ограничение передвижения граждан страны в период пандемии коронавируса.

Судом была проведена проверка конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о введении на территории региона режима повышенной готовности и некоторых мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Согласно представленным материалам, 24 апреля текущего года некий гражданин П. покинул место жительства и находился в общественном месте в период угрозы распространения COVID-19. В отношении мужчины сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении.

Во избежание необоснованного привлечения граждан к административной ответственности суд приостановил рассмотрение дела и направил запрос о конституционности данного решения в КС РФ.