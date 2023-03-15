Канчельскис рассказал, что бывшая жена просила его не поднимать руку на Стаса Михайлова

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что его жена Инна во время развода призывала его не устраивать разборок с певцом Стасом Михайловым.

«Когда она начала говорить, не трогай Стасика, не трогай его, я думаю, а кто такой Стасик? А это оказался Михайлов. Я даже не задумывался об этом. Может, сходить, кстати [на его концерт]. Будет интересно посмотреть на Стасика Михайлова. Друзья иногда шутят, подкалывают меня по поводу прошлого. «Надо билет [на Стаса Михайлова] — на первый ряд достану», — говорили. Меня это задевало, выводило из себя и расстраивало. Я бесился, огрызался на них. А сейчас говорю: да, я фанат, у меня билеты есть, могу вам продать. Ребята уже понимают, что я спокойно к этому отношусь», — приводит РИА «Новости» слова Канчельскиса.

Пара была жената с 1991 по 2006 год, после чего Инна стала супругой Михайлова.