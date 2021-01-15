Известный спортивный психолог назвала недостатки тренировочного процесса в России

Известный спортивный психолог Елизавета Кожевникова отметила проблемы психологической подготовки в российском спорте. По ее мнению, в нашей стране атлеты неохотно делятся своими эмоциями и переживаниями.

— Для иностранцев более характерен достаточно открытый стандарт отношений, там иная коммуникация между людьми, — цитирует RT Кожевникову. — Принято поздравлять с праздниками, быть милым, улыбчивым, интересоваться делами друг друга, обмениваться эмоциями. У нас это не практикуется в принципе. Вы можете представить себе, чтобы российский спортсмен вслух сказал о том, что ему плохо и что он нуждается в поддержке?

В нашем спорте человек с детства привыкает молчать о собственной уязвимости. Его учат преодолевать все неприятности и переживания, стиснув зубы, как супергерой. При том уровне стресса, который существует в современном спорте, подобная линия поведения контрпродуктивна.

Намного эффективнее проговаривать собственные страхи и эмоции вслух хотя бы с тренером. Западные специалисты знают это и успешно этим пользуются уже с десяток лет. Многие федерации имеют штатных профессиональных психологов, работающих на арене, чтобы спортсмен имел возможность выплеснуть эмоции.