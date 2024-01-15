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Известный каскадер Захаренков умер в возрасте 38 лет. Он работал в фильме со Шварценеггером и Джеки Чаном

Сергей Разин
корреспондент
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Российский актер и каскадер Александр Захаренков 12 января скончался в возрасте 38 лет.

Об этом сообщил президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков. Причиной смерти каскадера, по данным гильдии, стал инсульт.

Захаренков снимался в фильмах «Боец. Рождение легенды» (2008), «Котовский» (2009), «Фантом» (2012), «Одиссея сыщика Гурова (2012)» и «Тайна печати дракона» (2019), где также снялись Арнольд Шварценеггер и Джекки Чан.

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