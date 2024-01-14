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Валуев: «Не поддерживаю Тарасову, смена гражданства играет на руку врагам»

Виктория Кравченко
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Николай Валуев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, что думает по поводу замечаний Татьяны Тарасовой относительно смены спортивного гражданства российскими фигуристами.

Ранее тренер заявила, что российские фигуристы правильно меняют гражданство.

«Совершенно не поддерживаю Тарасову в этом вопросе. Сейчас смена гражданства играет на руку врагам. Необходимо держаться вместе и ставить в приоритет страну», — цитирует Валуева Sport24.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://sport24.ru/
Николай Валуев
Татьяна Тарасова
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