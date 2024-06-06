Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Мирра Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6.

Матч длился 1 час 15 минут. 17-летняя россиянка за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного из 6 брейк-пойнтов. У 28-летней итальянки — 1 эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Андреева допустила за игру 30 невынужденных ошибок, у Паолини — 10.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.