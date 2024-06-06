Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:25

Мирра Андреева проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото AFP

Россиянка Мирра Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6.

Матч длился 1 час 15 минут. 17-летняя россиянка за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и не реализовала ни одного из 6 брейк-пойнтов. У 28-летней итальянки — 1 эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Андреева допустила за игру 30 невынужденных ошибок, у Паолини — 10.

Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема». За трофей на «мэйджоре» в Париже она сыграет с полькой Игой Свентек.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Ясмин Паолини
17
59
Читайте также
Евро-2024 в России покажут на «Матч ТВ» и Okko
Защитник ЦСКА Ханлан прокомментировал победу команды в Единой лиге ВТБ
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
«Локомотив» озолотит Радулова, Мичков не уедет в «Филадельфию». Главные трансферные новости КХЛ на 6 июня
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Мирра Андреева проиграла Паолини, Свентек победила Гауфф. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Свентек о победе над Гауфф: «Матч был напряженным»
Мирра Андреева проиграла первый сет Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос»
Свентек вышла в четвертый финал «Ролан Гаррос» за последние пять лет
Гауфф расплакалась после споров с судьей в полуфинале «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос» 2024, расписание и результаты 6 июня: Мирра Андреева против Паолини, Свентек обыграла Гауфф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свентек о победе над Гауфф: «Матч был напряженным»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости