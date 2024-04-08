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Тренер пловцов-чемпионов мира из Орска: «Творится ужас, моя подруга прыгала в лодку со второго этажа»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Заслуженный тренер России по плаванию и подводному спорту Ирина Симакова, воспитавшая чемпионов мира и Паралимпиады, в интервью «СЭ» рассказала об обстановке в Орске, где прорвало дамбу на реке Урал.

«Творится ужас. Я днем была в Орске, вечером добралась до Оренбурга. В Орске идет эвакуация людей, у моей подруги утонул дом. Она ночью со второго этажа выпрыгивала в лодку к парням, которые добровольно ездили и забирали людей. Она в районе Строителей живет, ближе к парку. Прям прыгала. Я вам видео пришлю ее дома.

Много людей сами купили лодки и помогают. Мы сейчас собираем на пустые канистры для топлива, чтобы заправлять «моторки», не хватает емкостей, чтобы возить. Не хватает на личные вещи, много что нужно. Гуманитарную помощь народ оказывает, много стариков одиноких поселили в 38-ю школу. Видно, что люди участвуют — вещи приносят, одноразовую посуду. Все пишут — как, чем помочь? Кто желает — тот помогает.

У меня дом находится рядом с рекой Елшанка, она начала бурлить еще до прорыва, поднялась на два метра. А когда рвануло дамбу, она упала на полтора метра. Сейчас успокоилась. Но то, что присылают знакомые, — это кошмар. У подруги дом плавает, машины по крышу в воде. У других знакомых дом по крышу в воде, машина уплыла. Очень страшно. Я не представляю, каково это — остаться в один момент без всего», — сказала Симакова.

 
Спасатели эвакуируют жительницу Орска во&nbsp;время наводнения. «Это ужас. Подруга прыгала ночью в лодку добровольцев со второго этажа». Тренер пловцов — о наводнении в Орске

4 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации на территории региона из-за резкого подъема уровня воды. 5 апреля в Орске, который находится в 250 километрах от Оренбурга, произошел прорыв дамбы.

По последним данным, уровень водоемов в Оренбургской области за сутки увеличился с 8 до 30 см. Мэрия Оренбурга сообщила об эвакуации из зоны подтопления почти 790 человек.

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