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Заслуженный тренер России из Орска: «Об эвакуации предупреждали заранее? Наоборот, сначала говорилось, что прорыв — фейк»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Заслуженный тренер России по плаванию и подводному спорту Ирина Симакова, воспитавшая чемпионов мира и Паралимпиады, в интервью «СЭ» прокомментировала информацию о предупреждениях о прорыве дамбы.

— Кто-то такого ожидал? Сейчас чиновники говорят, что обо всем предупреждали, и люди сами не верили.

— Я живу в городе Орске 30 лет, — рассказала Симакова. — За это время впервые такое сильное наводнение. Я не сижу в «Телеграмах» и сетях, я не продвинутая, да. Но люди писали про прорыв дамбы еще до новостей, и наоборот, много говорилось, что это фейк. И только потом пошла шумиха. Я в 12 ночи в первый день (5 апреля. — Прим. «СЭ») смотрела фильм, не могла заснуть из-за разговоров о прорыве — мне подруга рассказала, я подумала: «Капец, надо точно брать лодку и готовиться». И вот в полночь фильм прервали, и по телевизору объявили, что жителям Оренбуржья надо приготовиться к эвакуации. Только тогда я впервые увидела официальную информацию. До этого ни разу не слышала про предупреждение об эвакуации.

Я живу в своем доме, он высокий, но река рядом. И даже я решила машину на работе поставить на время отъезда. Что будет завтра, где будет очередной прорыв, где стукнет — абсолютно непонятно. Муж смеется — но я решила все вещи на чердак стащить. Потому что, когда я проснулась 6 апреля и увидела, что Гагарина затопило... А моей знакомой звонил ее брат в два часа ночи. Она ему: «Ты чего меня будишь, какое эвакуироваться?» А он ей: «Ты посмотри на улицу, у тебя вода у дома! Сейчас плавать будешь!» Она живет на Строителей, там все затопило.

Кто-то не верил, да. Хотя у многих газ уже был отключен, сигнал был. Сейчас уже службы работают, спасателей много. Машины с «Водоканала» развозят воду, я никогда таких машин здоровых в городе не видела.

«Это ужас. Подруга прыгала ночью в лодку добровольцев со второго этажа». Тренер пловцов — о наводнении в Орске

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