В Испании досрочно завершился чемпионат мира по сексу

Чемпионат мира по сексу в Испании был досрочно завершен в связи с простудой и слабостью у некоторых участников, сообщается на странице организаторов в соцсети Х.

Чемпионом мира среди мужчин стал итальянец Капитано Эрик. Среди женщин лучшей стала Науси Лав из Швеции.

Изначально предполагалось, что его участники будут соревноваться до 5 апреля, но объявить победителей организаторам пришлось уже в конце марта.

Участник соревнований британец Маркус Лондон снялся из-за травмы ноги и вошел в судейскую коллегию турнира.