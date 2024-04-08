Крик души заслуженного тренера России по плаванию Ирины Симаковой о ситуации в родном городе.

Наводнение в Оренбургской области сейчас одно из главных событий в стране. В ночь с 5 на 6 апреля дамбу на реке Урал прорвало, и вода из Ириклинского водохранилища хлынула по течению. Под ударом сначала оказался город Орск с населением 200 тысяч человек, а позже и другие населенные пункты Оренбургской области. По состоянию на утро 8 апреля было затоплено 10 тысяч домов. Теперь об эвакуации объявляют и в самом Оренбурге, который находится в нескольких сотнях километров ниже по течению.



Орск не назовешь спортивной столицей России, тем не менее это один из главных центров России по... подводному плаванию. Да, такова ирония судьбы. Впрочем, и пловцов по воде, а не под водой тут тоже готовят. Мария Каменева входит в сборную России и готовится принять участие в международном турнире в Баня-Луке в конце апреля, Вита Симонова — чемпионка мира и Европы. В плавании ПОДА (с поражением опорно-двигательного аппарата) орской воспитанницей является чемпионка Паралимпиады 2021 года в Токио Виктория Ищиулова, еще несколько спортсменов регулярно выигрывают чемпионаты мира и Европы — куда нас, кстати, в подводном спорте допускают.

Воспитала их прославленный и заслуженный тренер России 61-летняя Ирина Симакова. «СЭ» застал тренера по дороге из Орска в Оренбург. Она рассказала, что происходит в ее родном городе.

Не хватает топлива для лодок и теплых вещей

— Творится ужас, — рассказывает Симакова. — Я днем была в Орске, вечером добралась до Оренбурга. В Орске идет эвакуация людей, у моей подруги утонул дом. Она ночью со второго этажа выпрыгивала в лодку к парням, которые добровольно ездили и забирали людей. Она в районе Строителей живет, ближе к парку. Прям прыгала. Я вам видео пришлю ее дома.



Сразу оставьте мой телефон всем желающим помочь — +79058954345. Я отчитаюсь за все деньги. Много людей сами купили лодки и помогают. Мы сейчас собираем на пустые канистры для топлива, чтобы заправлять «моторки», не хватает емкостей, чтобы возить. Не хватает на личные вещи, много что нужно. Гуманитарную помощь народ оказывает, много стариков одиноких поселили в 38-ю школу. Видно, что люди участвуют — вещи приносят, одноразовую посуду. Все пишут — как, чем помочь? Кто желает — тот помогает.



Я была в бассейне «Дельфин», или его еще называют «Авангард», там живут спасатели, завозила одноразовую посуду. Бассейн закрыт. Тренировочный процесс пытаемся наладить как можем: Викторию Ищиулову я отправила в Оренбург, у нее есть там квартира, я договорилась с бассейном. Мы завтра едем на «пальцы», шенген получать. 16 апреля уезжаем. Сказала ей: «Давай от греха подальше».

— Подождите, а вас без проблем на международные старты пускают?

— Паралимпийцы выступают, да. С февраля мы прошли мировую серию в Австралии, в марте — Италия, сейчас чемпионат Европы, потом Сингапур, Берлин, Франция.

— Но без флага?

— Конечно, в нейтральном статусе. Мы и в 2021-м в Токио без флага выступали. Но для меня гимн Чайковского был таким же, как гимн России. Главное — в душе быть россиянином и гордо ходить с высоко поднятой головой. В Токио отношение было очень дружеское. Когда я зашла в магазин, работницы увидели у меня маникюр с паралимпийским флагом. Так там все японки меня обступили и сувенирами задарили!

— То есть на Игры в Париж тоже надо ехать, считаете?

— Если есть возможность — надо ехать. Это мое мнение. Много моих друзей считают, что не надо. Но моя спортсменка завоевала медали в Токио, а другие — еще нет. Они всю жизнь готовились к этому старту. Есть возможность — надо пытаться, просто нести себя правильно, гордо показывать, что мы независимый народ. С белым флагом — значит, с белым. Обидно, да. Но надо так же защищать честь своей страны, как в 2021-м.

Сейчас жестче стали требования — костюм, например, не должен содержать цвета флага. Ну, купили черный. Хоть я и не люблю черный цвет... Вот и все.

Фото Global Look Press

Все вещи стащила на чердак

— Кто-то такого ожидал? Сейчас чиновники говорят, что обо всем предупреждали, и люди сами не верили.

— Я живу в городе Орске 30 лет. За это время впервые такое сильное наводнение. Я не сижу в «Телеграмах» и сетях, я не продвинутая, да. Но люди писали про прорыв дамбы еще до новостей, и наоборот, много говорилось, что это фейк. И только потом пошла шумиха. Я в 12 ночи в первый день (5 апреля. — Прим. «СЭ») смотрела фильм, не могла заснуть из-за разговоров о прорыве — мне подруга рассказала, я подумала: «Капец, надо точно брать лодку и готовиться». И вот в полночь фильм прервали, и по телевизору объявили, что жителям Оренбуржья надо приготовиться к эвакуации. Только тогда я впервые увидела официальную информацию. До этого ни разу не слышала про предупреждение об эвакуации.



У меня дом находится рядом с рекой Елшанка, она начала бурлить еще до прорыва, поднялась на два метра. А когда рвануло дамбу, она упала на полтора метра. Сейчас успокоилась. Но то, что присылают знакомые, — это кошмар. У подруги дом плавает, машины по крышу в воде. У других знакомых дом по крышу в воде, машина уплыла. Очень страшно. Я не представляю, каково это — остаться в один момент без всего.

Я живу в своем доме, он высокий, но река рядом. И даже я решила машину на работе поставить на время отъезда. Что будет завтра, где будет очередной прорыв, где стукнет — абсолютно непонятно. Муж смеется — но я решила все вещи на чердак стащить. Потому что, когда я проснулась 6 апреля и увидела, что Гагарина затопило... А моей знакомой звонил ее брат в два часа ночи. Она ему: «Ты чего меня будишь, какое эвакуироваться?» А он ей: «Ты посмотри на улицу, у тебя вода у дома! Сейчас плавать будешь!» Она живет на Строителей, там все затопило.



Кто-то не верил, да. Хотя у многих газ уже был отключен, сигнал был. Сейчас уже службы работают, спасателей много. Машины с «Водоканала» развозят воду, я никогда таких машин здоровых в городе не видела.

— Вода пропала из магазинов?

— Пропала, да. Но сейчас снова завезли. Склады с водой распределяют, обзванивают организации. То, что у них было в Кувандыке в бочках, хорошая вода считается — ее завозят. А до воды из скважин уже добраться не могут — из-за затопления.

Квартиру в Орске уже не снять. Очень многие при школах живут. В шестой школе открыли пункт проживания — пришла вода. Их снова стали эвакуировать. Я просто не представляю, куда эти люди могут расселиться. Гостиниц у нас очень немного. Знакомые все спрашивают, у кого есть место пожить.



Я живу в центре, у меня сухо, спокойно. Но все равно вздрагиваешь, не знаешь, что будет завтра.

— Горькие шутки про подводное плавание у вас ходят?

— Есть такое. Я Вике Ищиуловой, когда говорила уезжать, она с собой взяла еще одну девочку-спортсменку, Олю. Я ей: «Ты возьми сразу вещи, вдруг домой нескоро вернешься». А она — ну доплыть-то доплыву! Но вещи все собрали. Я уехала, потому что уже улетаю в Москву визу получать. Через день приеду — и не знаю, что я увижу. Кто знает, как будет? Вообще это совершенно не смешно, а страшно.

5 апреля река Урал прорвала дамбу в Орске Оренбургской области. Вода затопила 14 территорий и поселков в нескольких районах города. В области подтопило более 10 тысяч жилых домов, эвакуировано более 6 тысяч человек.

МЧС оценивает ситуацию в Орске как критическую, паводок отнесли к ЧС федерального уровня. Как отмечают власти области, ситуация развивается по наихудшему сценарию. Подтопления из-за обильных снегопадов зимой фиксируют по всему руслу Урала.

В ближайшее время в регионе прогнозируют обильные дожди — пик паводка ожидают 10 апреля, а стабилизации ситуации — после 20 апреля. (по материалам ТАСС)