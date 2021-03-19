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Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя

21:17
Instagram и WhatsApp вновь заработали. Фото AFP
Instagram и WhatsApp вновь заработали. Фото AFP

Социальная сеть Instagram и мессенджер WhatsApp восстановили свою работу после сбоя. Ранее, 19 марта, онлайн-сервисы перестали функционировать по всему миру.

По данным Downdetector, неполадки в работе Instagram начали примерно в 20.00 (по мск). На проблемы с использованием соцсети пожаловалось более 20 тысяч человек в России. О сбоях также информировали пользователи Сети из США, Канады, Германии, Италии, Словакии, Чехии и других стран.

Почти 10 тысяч человек (согласно Downdetector) посетовали на неисправность в работе WhatsApp. Наиболее частой проблемой становилось подключение к серверу.

Большинство число неполадок в России было выявлено в Москве и Санкт-Петербурге.

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