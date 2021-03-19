Instagram и WhatsApp восстановили работу после сбоя
Социальная сеть Instagram и мессенджер WhatsApp восстановили свою работу после сбоя. Ранее, 19 марта, онлайн-сервисы перестали функционировать по всему миру.
По данным Downdetector, неполадки в работе Instagram начали примерно в 20.00 (по мск). На проблемы с использованием соцсети пожаловалось более 20 тысяч человек в России. О сбоях также информировали пользователи Сети из США, Канады, Германии, Италии, Словакии, Чехии и других стран.
Почти 10 тысяч человек (согласно Downdetector) посетовали на неисправность в работе WhatsApp. Наиболее частой проблемой становилось подключение к серверу.
Большинство число неполадок в России было выявлено в Москве и Санкт-Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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