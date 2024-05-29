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Сегодня, 18:57

Путин поддержал идею создать комплексную государственную программу по спорту

Виктория Кравченко
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Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать отдельную комплексную государственную программу по спорту, сообщает ТАСС.

Данное предложение на расширенном заседании совета по нацпроектам выдвинул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сначала планировалось включить спортивный федеральный проект в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Однако, по его мнению, лучше было бы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошли и мероприятия по массовому спорту, и крупные спортивные состязания, и подготовка резерва, и развитие спортивной инфраструктуры.

«Мы с вами в общих чертах это обсуждали. Давайте, хорошо, так и сделаем», — согласился с предложением Чернышенко Путин.

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев также поддержал идею вице-премьера.

Источник: https://tass.ru/sport/20940195
Владимир Путин
Дмитрий Чернышенко
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