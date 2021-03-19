Появилось видео, как президент США споткнулся и упал на трапе самолета
В сети появилось видео падения президента США Джо Байдена на трапе президентского самолета. Инцидент произошел в Мэриленде перед вылетом Байдена в Атланту.
Байден несколько раз споткнулся, когда поднимался на борт номер один, после чего бодро отсалютовал провожающим.
??? Biden se tropieza varias veces subiendo al Air Force One en Maryland.pic.twitter.com/MVHrJGOO4I— Emilio Dom?nech (@Nanisimo) March 19, 2021
Байден стал 46-м президентом США, победив на выборах в ноябре 2020 года предшественника Дональда Трампа. 20 января 78-летний президент вступил в должность.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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