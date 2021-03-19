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Появилось видео, как президент США споткнулся и упал на трапе самолета

21:43
Джо Байден. Фото AFP
Джо Байден. Фото AFP
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В сети появилось видео падения президента США Джо Байдена на трапе президентского самолета. Инцидент произошел в Мэриленде перед вылетом Байдена в Атланту.

Байден несколько раз споткнулся, когда поднимался на борт номер один, после чего бодро отсалютовал провожающим.

Байден стал 46-м президентом США, победив на выборах в ноябре 2020 года предшественника Дональда Трампа. 20 января 78-летний президент вступил в должность.

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