Илон Маск отреагировал на желание Макгрегора стать президентом Ирландии

Предприниматель и миллиард Илон Маск высказался о желании бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.

«Думаю, ты один сделал бы всех конкурентов. Это даже несправедливо», — написал Маск в соцсети X.

35-летний Макгрегор заявил о желании баллотироваться в президенты Ирландии 4 декабря.

В конце ноября Макгрегор призывал к переменам в Ирландии на фоне беспорядков в стране. Ирландская полиция проводит расследование в отношении спортсмена.

На счету ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.