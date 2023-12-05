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Сегодня, 11:25

Макгрегор может баллотироваться на пост президента Ирландии

Виктория Кравченко
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что допускает возможность участия в выборах президента Ирландии.

14 июля спортсмену испонилось 35 лет. Следующие выборы пройдут в 2025 году, президент избирается на семь лет.

«Потенциальная конкуренция, если я буду баллотироваться: Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года. Каждый из них неразрывно связан с политикой своей партии. Эти партии управляют собой, а не людьми», — сказал Макгрегор.

Он отметил свою молодость и активность, а также умение слушать.

«Чтобы убедиться, голосования будут проводиться каждую неделю. Я могу это профинансировать. Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и вы», — написал Макгрегор в соцсети X.

В конце ноября этого года сообщалось, что ирландская полиция проводит расследование в отношении бойца. В соцсетях он опубликовал посты о том, что не оправдывает беспорядки в Ирландии, но призывает к «переменам».

На счету ирландца 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда он уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.

Конор Макгрегор
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